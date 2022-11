Jürgen Roelandts keert terug naar Movistar maar nu in een andere rol: "Ik hoop dat ik van waarde kan zijn"

Jürgen Roelandts koerste voor Movistar in de seizoenen 2019 en 2020. In een andere rol verwelkomt de Spaanse formatie hem nu opnieuw.

Roelandts kondigde in oktober 2020 zijn afscheid aan als profwielrenner. Twee jaar later is onze landgenoot klaar om ploegleider te worden bij Movistar. "Ik ben altijd een fan geweest van deze organisatie en hopelijk kan ik iets teruggeven. Ik hoop dat ik met mijn 24 jaar op de fiets, zowel bij de jeugd als bij de profs, een aanwinst kan zijn voor het team."

GEWELDIGE KANS

Het is zijn eerste grote taak als ploegleider, al heeft hij ook bij Trinity Racing voor een beperkte periode al renners bijgestaan. "Ik genoot ervan om advies te geven aan jonge renners, mijn ervaring door te geven en ook veel te leren over mezelf. Ik wilde in contact blijven met de wielerwereld en dit is een geweldige kans. Ik hoop dat ik van waarde kan zijn", aldus Roelandts, die de Movista-renners zeker over de klassiekers veel kan bijbrengen.

De Belgische ex-renner is overigens niet het enige nieuwe gezicht in de staff van Movistar. De wielerploeg kondigde ook de komst aan van Xabier Muriel en Yvon Ledanois. Beiden zullen net als Roelandts de functie van ploegleider op zich nemen.