"Slachtoffer van brutale inbraak": fietsen van ploeg van Lotte Kopecky zijn gestolen

Het gebeurt helaas al te vaak dat er fietsen gestolen worden bij professionele wielerploegen. SD Worx heeft dat het meest recent moeten ondervinden. "Team SD Worx is het slachtoffer van een brutale inbraak", stelt de ploeg in een post op sociale media.

De Nederlandse wielerformatie doet een beroep op het grote publiek om de fietsen eventueel terug te vinden. "Kijk alsjeblieft uit voor onze tijdritfietsen, wegfietsen en Roubaix-fietsen, die gestolen zijn. Deel dit bericht alsjeblieft! Bedankt voor alle hulp!"

Team SD Worx is the victim of a brutal burglary.



Please be on the lookout for our TT-bikes, road-bikes and Roubaix-bikes, which has been stolen.



Please share this message! Thx a lot for your help! pic.twitter.com/Sdaf2sUm20