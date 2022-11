Bradley Wiggins: de flamboyante renner met de vele Olympische titels en wereldtitels die nu in slechte financiële papieren zit

De laatste dagen komt Bradley Wiggins slecht in het nieuws. De flamboyante renner die vele Olympische titels en wereldtitels won. Een overzicht van zijn carrière.

Bradley Wiggins reed in het begin van zijn carrière in Franse loondienst. Zijn voornaamste uitslagen waren op de piste te vinden. Zo werd hij in 2003 wereldkampioen in de individuele achtervolging. Een jaar later werd hij Olympisch kampioen in hetzelfde nummer.

Daarna kwamen zijn topjaren op de piste. Wiggins werd in 2007 wereldkampioen in de individuele achtervolging en de ploegenachtervolging en op de Spelen van Peking pakte hij nog eens 2 gouden medailles mee. Ook op de individuele achtervolging en de ploegenachtervolging. Op het WK pakte hij in die 2 nummers en de ploegkoers nog eens 3 gouden medailles.

METAMORFOSE

Na die successen op de piste onderging Wiggins een hele metamorfose als renner. Hij werd een klassementsrenner en verraste in 2009 door in de Tour plots met de beste mee bergop te gaan. Hij eindigde, na de schrapping van Lance Armstrong, 3e in die Tour.

Die prestatie zette Groot-Brittannië aan het werk. Team Sky wou met hem de Tour winnen. In 2012 slaagden ze in hun opzet. Ze domineerden de hele Tour en eindigden met Wiggins en Chris Froome op 1 en 2. Anderhalve week later werd Wiggins in de tijdrit Olympisch kampioen.

Na dat succesvolle jaar had Wiggins nog enkele dromen. Zo wou hij Parijs-Roubaix winnen, maar daar slaagde hij niet in. Ook werd hij in 2014 wereldkampioen tijdrijden en in 2016 werd hij nog eens wereldkampioen in de ploegkoers en Olympisch kampioen in de ploegenachtervolging. In 2015 brak hij ook het werelduurrecord.