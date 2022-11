Geslaagd of niet? Revaliderende Primož Roglič pakt uit op gala met opvallende snor

Na Mathieu van der Poel met zijn opvallende blonde coupe pakte ook Primož Roglič uit met een nieuwe look.

Op een gala in Slovenië verscheen Primož Roglič plots met een opvallende snor en opgeschoren haren. Het doet wat denken aan Victor 'Vocsnor' Campenaerts die lang rondreed met een snor of Peaky Blinders.

Roglič revalideert nog altijd van zijn valpartij in de Vuelta. Het viel toen zwaar en onderging een operatie aan zijn schouder die al verschillende keren uit de kom schoot. Het zou wel nog enige tijd duren voor de Sloveen weer op de fiets zit.

After a very tense night, here's a photo with Primoz Roglic sporting a moustache to calm yourself down. Looking classy even with a broken arm. Heal fast, @rogla . pic.twitter.com/U5N2mRyW4N