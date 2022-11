Mathieu van der Poel heeft opvallend nieuw kapsel na foutje van zijn vriendin: "Je went er aan"

Mathieu van der Poel is zich nog altijd aan het voorbereiden op het veldritseizoen.

Mathieu Van der Poel zit momenteel nog altijd in Spanje, waar hij zich voorbereidt om opnieuw het veld in te duiken. Waar en wanneer dat precies zal zijn is nog altijd niet duidelijk. Hulst op 27 november lijkt een mogelijke piste.

Als Van der Poel terugkeert naar het veld, dan zien we hem mogelijk met zijn nieuwe kapsel. De Nederlander dook plots helemaal geblondeerd op in een video van wielercommentator Matt Stephens, die erg onder de indruk blijkt van een haardroger.

Van der Poel komt ook met een uitleg voor zijn nieuwe kapsel. “Mijn vriendin heeft een foutje gemaakt met een spray en het is een beetje blond uitgevallen, maar je went eraan”, zegt hij in de video.