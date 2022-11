Sven Nys over wegprogramma van zoon Thibau bij Trek-Segafredo: "Gaan hem zeker niet overbelasten"

Deze winter rijdt hij nog in het veld voor Baloise Trek Lions, op de weg rijdt Nys vanaf komend seizoen bij Trek-Segafredo.

Thibau Nys (20) was vanaf augustus al aan de slag als stagiair bij Trek-Segafredo. De komende twee seizoenen gaat hij ook de kleuren van de Amerikaanse ploeg verdedigen. Maar van een stevig programma op de weg is nog geen sprake.

“Ik denk wel dat er een goede rustperiode gaat komen na een drukke crossperiode, hoor. Hij gaat twee keer mee met het team op trainingskamp om kilometers te maken en we hebben een uitgebalanceerd programma voor hem bedacht voor komende zomer. We gaan hem zeker niet overbelasten”, zegt Sven Nys bij In de Leiderstrui.

Nieuwenhuis gaat nog veel laten zien

Met de komst van Joris Nieuwenhuis heeft Baloise Trek Lions nu een renner met heel wat ervaring in de World Tour. “De kennis en de knowhow die Joris vanuit de World Tour meebrengt, gaat absoluut een meerwaarde zijn voor Thibau”, zegt Nys.

Nieuwenhuis doet al na enkele weken weer mee voor de prijzen in het veld. “Als we hem terug de explosiviteit en de vinnigheid kunnen aanleren en hij zelf het vertrouwen in de fiets volledig onder controle krijgt, denk ik dat hij op heel veel parcoursen mee kan doen voor het podium. Als die jongen goed in zijn vel zit en gelukkig is, gaan we daar nog hele leuke dingen van zien”, is Nys zelfzeker.