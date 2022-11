'Spanjaard mikt na twee vierde plaatsen nu op het podium in de Tour in 2023'

De Spanjaard kijkt ook uit naar de Tourstart in het Baskenland.

Mikel Landa werd zowel in 2017 als in 2020 vierde in de Tour, dit jaar reed hij die niet. Hij reed wel de Giro, waar hij derde werd en de Vuelta, maar dat was een tegenvaller met een vijftiende plaats.

Een staflid van Bahrein-Victorious heeft aan de Baskische krant Noticias de Gupizkoa verklaard dat Landa in 2023 weer op de Tour wil mikken. "We weten dat Pogacar en Vingegaard boven al de rest staan, maar daarachter is een groep renners die kan strijden voor het podium. Dat podium is het doel van Landa."

Dat de Tour in het Baskenland start is een extra motivatie voor Landa. "Het maakt de Tour nog veel belangrijker. Niemand wil de belangrijkste koers in de wereld missen, en al zeker niet met die drie dagen in het Baskenland."