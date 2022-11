Vinokourov geeft Aziatische wegkampioen na stage contract van twee jaar bij Astana: "Kans geven in WorldTour"

Talenten de kans geven in de WorldTour, dat vindt Vinokourov één van de missies van Astana. Dat gebeurt alvast met de Aziatische wegkampioen.

De 23-jarige Igor Chzhan is een Kazachse renner die sinds augustus van dit jaar stagiair was bij Astana Qazaqstan. "Dat was een logische stap. Igor heeft in die koersen de kopmannen goed ondersteund en ervaring opgedaan die van vitaal belang zal zijn in de toekomst", zegt Alexander Vinokourov over zijn nieuwe pupil.

Chzhan was in maart 2022 op de Aziatische kampioenschappen wielrennen de beste zowel in de wegrit als in de tijdrit. "Ik begrijp dat er nog werk aan de winkel is", houdt de renner zelf de voeten op de grond. "Er is altijd iets om te leren of om naar te streven. Ik ben heel blij dat ik bij Astana Qazaqstan een contract kan tekenen en me kan meten met de beste renners in de wereld."

Dat contract loopt dus tot het einde van 2024. "Ik geloof dat onze ploeg de beste plek is om jonge renners uit ons thuisland verder te laten ontwikkelen en hen de kans te geven om zich te bewijzen in de WorldTour", besluit Vinokourov.