Tadej Pogacar valt in eigen land in de prijzen

Tadej Pogacar is in eigen land in de prijzen gevallen. Een nieuwe prijs na alweer een sterk jaar van de Sloveen.

2022 was opnieuw een sterk jaar voor hem. In de Tour werd hij wel 2e, maar hij pakte er wel 3 ritten mee en de jongerentrui.

Pogacar was zijn seizoen sterk begonnen. Hij won meteen de UAE Tour. Daarna pakte hij met een stevige solo in de Strade Bianche uit. Vervolgens won hij ook nog de Tirreno Adriatico en de Ronde van Slovenië. In het najaar pakte hij nog eens 3 overwinningen. Hij klopte Wout Van Aert in de GP van Montréal en won nadien ook nog de Tre Valli Varesine en de Ronde van Lombardije.

Het hele jaar door maakte Pogacar indruk. Naast zijn 16 zeges pakte hij nog tal van ereplaatsen. Hij maakte indruk door in de Ronde van Vlaanderen meteen 4e te worden. In Milaan-San Remo werd hij 5e. Alles samen leverde dat in eigen land een prijs op. Hij werd verkozen tot Zlati Red. Dat is in Slovenië de prijs voor Wielrenner van het Jaar.