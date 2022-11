Jasper De Buyst was de ploegmaat van Iljo Keisses in de Zesdaagse van Gent: "Het was een grote eer"

Het zit erop voor Iljo Keisse. Hij reed zijn laatste Zesdaagse van Gent uit zijn carrière. Achteraf had ploegmaat Jasper De Buyst meteen mooie woorden voor Keisse.

Op het podium van de Zesdaagse van Gent kregen traditioneel winnaars Robbe Ghys en Lindsay De Vylder om een speech te geven. Daarna ging de micro naar Jasper De Buyst.

"Het is ongebruikelijk dat iemand die 3e eindigt, het woord neem", begon De Buyst. "Maar het is vandaag ook een ongebruikelijke dag, want het was de laatste van een groot kampioen."

De Buyst wees naar de Iljo Keisse-bocht: "Ik kan me nog goed herinneren toen Iljo Keisse in 2005 won en ik toen daar zat. Dat gaf me inspiratie om hier zelf ook te staan." Dat lukte De Buyst ook en hij won ook de Zesdaagse van Gent. "Het was een eer om je in 2014 te kloppen.

Deze week reden Keisse en De Buyst aan elkaars zijde. "Daarover is er nooit getwijfeld. Het was op jouw vraag en op die van mij om samen te rijden. Het was een grote eer", sloot De Buyst zijn speech af.