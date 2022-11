Tom Pidcock was dichtbij zijn 1e zege van het seizoen in Overijse: "Ik geef mezelf een 8 op 10"

Tom Pidcock maakte indruk in Overijse. Bijna won hij, maar in het slot maakte hij net wat te veel foutjes.

De start miste Tom Pidcock compleet. Zo reed hij als allerlaatste het veld in. "Ik had een schakelprobleem en had ook problemen met mijn schoen", aldus Pidcock in het flashinterview.

Pidcock maakte zijn achterstand in een mum van tijd goed en sloot al in de 2e ronde voorin aan. Hij streed tot het einde met Michael Vanthourenhout om de overwinning, maar moest uiteindelijk met een 2e plaats tevreden zijn.

"Dit was meer mijn natuurlijke habitat", ging Pidcock verder. "Het parcours is meer vergelijkbaar met de parcoursen die ik in Groot-Brittannië als jonge renner reed. Ik zou mezelf een 8 op 10 geven voor vandaag."