Blessure Eli Iserbyt speelt in Overijse opnieuw op

Eli Iserbyt eindigde na een sterk begin uiteindelijk 7e. Achteraf bleek dat hij opnieuw last kreeg van zijn blessure.

Een halve wedstrijd reed Eli Iserbyt voorin, maar nadien reed hij lek en ging het bergaf. Een 7e plaats was uiteindelijk het hoogst haalbare. Zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Het probleem in de onderrug die ook op zijn linkerbeen wreekt, blijft hem dwarszitten. Iserbyt vertelde had het op dit moment niet betert. Ook spelen de omstandigheden niet in zijn kaart. Hoe meer modder en loopwerk er aan te pas komt, hoe moeilijker het voor hem wordt. Bij elke pas moet hij zijn linkerbeen een beetje meesleuren.

Nochtans heeft Iserbyt op training een beter gevoel en zijn 1e deel in Overijse vond hij hoopgevend. Iserbyt hoopt dan ook dat het zich doorzet naar de latere wedstrijden.

Iserbyt probeert met spierversterkende oefeningen het probleem te verbeteren of het op zijn minst onder controle te houden. Het enige alternatief is een spuit cortisone, maar dan kan hij een maand niet koersen en heeft hij de garantie niet dat het probleem is opgelost. Opereren ziet Iserbyt niet zitten, omdat hij niet wil dat er op zijn 25e al in zijn lichaam wordt gesneden. Daarom kiest hij voor de langere en moeilijkere weg en blijft hij die oefeningen doen en ontstekingsremmers nemen.