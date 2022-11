Fem van Empel eindigt 2e in Overijse: "Het hoogst haalbare"

Fem van Empel is in de modder van Overijse 2e geëindigd. Ook de leidster in de wereldbeker kon weinig tegen Puck Pieterse inbrengen.

Enkel in het begin van de 1e ronde reed Fem van Empel vooraan, maar dan zette Puck Pieterse zich op kop en was de vogel gaan vliegen. Van Empel reed uiteindelijk onbedreigd naar een 2e plaats.

"Meer zat er niet in", was van Empel in het flashinterview duidelijk. "In Namen liet Pieterse al zien hoe technisch ze is en hier in Overijse viel er dan niets tegen te beginnen. Ook was het vooral zaak om recht te blijven, maar dat lukte amper."

De laatste weken zijn er al verschillende winnaars bij de vrouwen. "Het is leuk voor het publiek dat we afwisselen", sloot van Empel af.