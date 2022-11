Lucinda Brand wordt in Overijse nog 4e na een sterke slotronde: "De anderen zijn op dit moment nog iets beter"

Lucinda Brand is in Overijse nog 4e geëindigd. Ze was tevreden met haar wedstrijd.

In Overijse miste Lucinda Brand haar start compleet. "Dan kwam ik ook in het gedrum terecht", vertelde ze in het flashinterview. "Daar verloor ik veel tijd en ik kon ook mijn lijnen niet rijden." Daarna kwam er meer ruimte voor Brand. Ze begon op te schuiven en reed nog een sterke slotronde. Uiteindelijk eindigde ze nog op een 4e plaats. "Na het begin reed ik uiteindelijk nog een goede koers, maar misschien iets trager dan de meiden voorin. De anderen zijn op dit moment nog iets beter, maar ik ben wel tevreden met mijn wedstrijd", besloot Brand.