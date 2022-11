Merijn Zeeman over kopmanschap bij Jumbo-Visma in de klassiekers: "Van Aert en Van Baarle zullen allebei een leidende rol krijgen"

Met Dylan van Baarle komt er volgend seizoen nog een topper bij in de klassieke kern van de Nederlandse ploeg.

Dylan van Baarle (30) komt over van INEOS Grenadiers waar hij dit seizoen Parijs-Roubaix won na een solo, zijn toekomstige ploegmaat Wout van Aert won de sprint om de tweede plaats. Van Baarle won in 2021 ook nog Dwars door Vlaanderen.

Sportief directeur Merijn Zeeman ziet de komst van Van Baarle een mooie toevoeging aan de klassieke kern. "Dylan geeft ons een extra wapen in de monumenten. Je kan er zeker van zijn dat hij in het laatste uur van een koers voorin tevoorschijn komt. Dat kunnen we heel goed gebruiken", zegt hij bij VeloNews.

"We verwachten dat Dylan en Wout het leiderschap zullen delen, samen met Tiesj Benoot en Christophe Laporte. Ik verwacht hen alle vier aanwezig in de finales, dus dan is het aan ons als ploegleiders om een strategie te bepalen waarbij we een zo groot mogelijke kans hebben om te winnen."

Wie dan uiteindelijk de echte kopman zal worden, zal afhangen van de koerssituatie zegt Zeeman. "Wout en Dylan zullen namelijk allebei een leidende rol krijgen."