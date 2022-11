Opnieuw Belgisch succes in het buitenland: nieuwe zeges in Frankrijk en Slovakije

Opnieuw was er Belgisch succes in het buitenland. Er waren opnieuw zeges in Frankrijk en Slovakije.

Naast Overijse werd er op zondag ook op heel wat andere plaatsen in het buitenland gecrosst. Dat leidde net als de dag ervoor opnieuw voor Belgisch succes.

Gerben Kuypers had al 3 op 3 in de Coupe de France gescoord. In Camors pakte hij zijn 4e zege. Hij won met een kleine halve minuut voorsprong. Zo verstevigde Kuypers zijn leidersplaats.

Ook in het Slovaakse Trnava won een Belg. Victor Van de Putte won net als een dag eerder in Samorin. Hij won voor Marek Konwa. Lennert Belmans was goed voor een 4e plaats. Ook Jelle Vermoote (7e) en Seppe Rombouts (8e) eindigden binnen de top 10. Bij de vrouwen eindigde Audrey De Keersmaeker op plaats 5. Loes Sels was 6e.