Stand Superprestige: Laurens Sweeck vergroot zijn voorsprong, ex aequo bij de vrouwen

Na 3 manches in de Superprestige beginnen er al wat grotere verschillen in het klassement te komen. Al staan ze bij de vrouwen met 2 op kop.

Laurens Sweeck won 2 van de 3 manches in de Superprestige. Met ook nog een 2e plaats is hij leider in het klassement. Ook vergrootte hij in Merksplas zijn voorsprong op Lars van der Haar. Eli Iserbyt won de 1e manche, maar stond daarna niet meer op het podium.

1. Laurens Sweeck: 44 punten

2. Lars van der Haar: 41 punten

3. Eli Iserbyt: 39 punten

4. Michael Vanthourenhout: 37 punten

5. Niels Vandeputte: 27 punten

Bij de vrouwen doet Fem van Empel niet mee aan de Superprestige. Daar hebben Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema even veel punten. Omdat Alvarado (2) een zege meer dan Betsema telt, is Alvarado de leidster in het klassement. Ook Inge van der Heijden is niet ver weg.

1. Ceylin del Carmen Alvarado: 43 punten

2. Denise Betsema: 43 punten

3. Inge van der Heijden: 40 punten

4. Aniek van Alphen: 31 punten

5. Marion Norbert-Riberolle: 28 punten