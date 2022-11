Ex-Europees kampioen zet tijdens revalidatie zijn zinnen op Milaan-Sanremo: "Eerste grote doel"

Het jaar symbolisch eindigen met een revalidatie, maar toch weer van Milaan-Sanremo een doel maken: Giacomo Nizzolo is de moed nog niet verloren.

De Europese kampioen van 2020 kende dit jaar geen gelukkig seizoen. Er waren meerdere valpartijen, waar hij traag van herstelde. Zo liep de Italiaan onder andere een polsbreuk op. Een week geleden brak Nizzolo nog zijn sleutelbeen bij een val tijdens een trainingsrit.

Ook sportief zat hij in de hoek waar de klappen vielen: Nizzolo degradeerde met Israel-Premier Tech uit de WorldTour. Bij Bici Pro laat de sprinter uitschijnen dat er voor hem weinig verandert. "Mijn doelen zijn de eendagskoersen en we hebben nog altijd het recht om deel te nemen aan de WorldTour-eendagskoersen. Wat voor mij belangrijk is, is het eerste seizoensdeel met de klassiekers en dat staat niet ter discussie."

MOEILIJK SEIZOENSBEGIN MOGELIJK

Er is één klassieker, een monument zelfs, die zijn belangstelling het meeste opeist. "Sanremo wordt het eerste grote doel", verkondigt Nizzolo, die wel verwacht dat zich klaarstomen voor het nieuwe seizoen moeizaam zal verlopen. "Het is moeilijker om te beginnen, er is weinig om naar terug te keren. Na een jaar te zijn kwijtgespeeld door pech, is het iets moeilijker om het juiste spoor te vinden."