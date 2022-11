Trainer Kurt Bogaerts over Tom Pidcock in het veld: "Wout en Mathieu zijn gewoon veel beter, het is moeilijk om hen te verslaan"

Tom Pidcock won in zijn veldrit carrière nog niet heel veel crossen en dat heeft vooral met de tegenstand te maken denkt zijn trainer.

Tom Pidcock werd in Fayetteville wereldkampioen nadat hij amper vijf crossen bij de profs had gewonnen. Dat komt vooral door de tegenstand van Mathieu van der Poel en Wout van Aert denkt zijn trainer Kurt Bogaerts, en die waren er niet bij in Fayetteville.

"Je hebt een enorme tegenstand. Dat alleen al is uniek in de cross. Met Wout en Mathieu heb je de beste tegenstand van het wielrennen. Algemeen atletisch gezien beheersen Wout en Mathieu nu de koers en spelen ze in alle facetten mee", zegt hij in de podcast Cross.

"Hij (Tom Pidcock, red.) had er veel meer gewonnen als die twee er niet bij waren geweest. Hij heeft dikwijls op het podium gestaan met die twee jongens, dus hij was bijna altijd de derde man. Wout en Mathieu zijn veel beter in dit soort werk. Het is echt moeilijk om die jongens te verslaan voor Tom."

Voor het gewicht en het gestalte van de Brit spelen in zijn nadeel in de cross. "Zij Van der Poel en Van Aert, red.) hebben meer absoluut vermogen, wat meer van pas komt in de modder en in het zand. Tom is een lichtgewicht, hij weegt 58 kilo, hij is niet ver van zijn Tourgewicht", zegt Bogaerts nog.