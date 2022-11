'Criteria voor deelname ploegen aan grote rondes in de komende jaren mogelijk strenger'

De UCI wil zo de sportieve kloof tussen de teams beperken.

De UCI zou de criteria voor de deelname voor grote rondes willen verstrengen, dat meldt Revelo. De Council of Professional Cycling (CPC), een organisatie die bestaat uit UCI-leden en vertegenwoordigers van teams, organisatoren en renners, zal tijdens een vergadering eind november de invoeging van een regel bespreken.

Volgens de nieuwe regel, die volgend jaar al zou ingaan, moet gekeken worden naar de UCI-ranking van de teams. In 2023 zouden uitnodigingen voorbehouden zijn voor ploegen die hoger staan ​​dan de 50ste plaats op de UCI-ranglijst, in 2024 zou de drempel verhoogd worden naar de 40ste plaats en vanaf 2025 zouden ze in de top 30 moeten staan.

Spaanse ploegen getroffen

Dat kan vooral impact hebben op de Spaanse ploegen. Burgos-BH (61e op de UCI Wereldranglijst 2022) en Euskaltel-Euskadi (63e), die er dit jaar bij waren, zouden zo niet kunnen deelnemen aan de Ronde van Spanje van 2023.

Er zou ook een tegenvoorstel gedaan worden vanuit de ploegen. Zij willen het aantal renners in grote rondes optrekken van 176 nu naar 200 en waardoor de organisatoren dan vijf teams kunnen uitnodigen met een wildcard in plaats van drie nu.