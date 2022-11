Lotto-Dstny trekt twee nieuwe klimmers aan, een ervaren Argentijn en een jonge Duitser

Johannes Adamietz (24) is een Duitser die overkomt van het Duitse continentale team Saris Rouvy Sauerland. De Duitser wordt voor het eerst prof bij de Belgische ploeg. Adamietz tekende voor twee jaar.

"Ik ben een renner voor het hooggebergte en heuvelachtige klassiekers. Op die terreinen wil ik mezelf verder ontwikkelen bij Lotto Dstny. Dit is echt een droom die uitkomt", zegt de Duitser over zijn transfer.

Ook de Argentijn Eduardo Sepúlveda (31) rijdt volgend jaar voor de Belgische ploeg. Hij reed van 2018 tot 2020 bij Movistar, maar reed de afgelopen twee jaar voor het pro continentale team Drone Hopper-Androni Giocattoli. Dat team moet door financiële problemen een stap terug zetten.

💬"These two riders will give our team more body in races with a lot of altitude meters."



Read more on Johannes Adamietz 🇩🇪 and Eduardo Sepulveda 🇦🇷 joining the team 👇https://t.co/RflG9gy6Zx