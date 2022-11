Sven Nys over de mogelijke niet-selectie van Joris Nieuwenhuis in de wereldbeker: "Mathieu van der Poel gaat altijd voor"

Bondscoach Gerben de Knegt staat binnenkort voor een lastige keuze bij zijn selectie voor de wereldbekers. Hij zal tussen Joris Nieuwenhuis en Mathieu van der Poel moeten kiezen.

Voor een wereldbeker heeft een renner in de top 50 van de UCI-ranking automatisch startrecht. Daarnaast mag Nederlands bondscoach Gerben de Knegt nog 1 extra renner meenemen. Momenteel staan Joris Nieuwenhuis en Mathieu van der Poel allebei niet in de top 50. Daardoor zal de Knegt een keuze tussen de 2 moeten maken.

Sven Nys, teambaas van Nieuwenhuis, beseft dat Nieuwenhuis wellicht uit de boot zal vallen. "We moeten eerlijk zijn", begon Nys bij Wielerflits. "Als het er echt op aankomt en er moet een keuze gemaakt worden, dan gaat van der Poel altijd voor. Daar hebben we totaal geen problemen mee. Het is gewoon een vervelende situatie, waarbij de bondscoach een keuze moet maken."

De Knegt moet een keuze maken, maar Nys denkt dat het probleem zichzelf zal oplossen. "We hebben geluk dat de volgende wereldbeker in Nederland is", ging hij verder. "Daardoor mag de bondscoach extra renners meenemen. Nieuwenhuis kan zo in Hulst cruciale UCI-punten nemen. In Overijse nam hij die ook al. Zo kan hij misschien nog net in de top 50 komen en dan hoeft de Knegt geen keuze te maken."