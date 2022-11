'Ex-renner voor de rechter op verdenking van bedreiging en mishandeling'

Pieter Weening wordt verdacht van bedreiging en mishandeling. Dat meldt De Telegraaf.

Het incident heeft vorig jaar met kerst plaatsgevonden. Weening zou fysiek geweld hebben gepleegd en een mes getrokken hebben, waarmee hij zijn ex-vrouw en haar broer bedreigd zou hebben. Weening raakte volgens het verhaal zelf gewond aan zijn hoofd.

Weening heeft zelf ook aangifte gedaan tegen de broer van zijn ex-partner, die zelf naar verluidt niet gewond raakte bij de ruzie.

Weenings advocaat Arnout Hurenkamp reageert in De Telegraaf op de aantijgingen: “Ik zal voor vrijspraak pleiten. Mijn cliënt heeft zelf blijvend letsel opgelopen, hij brak de kaak links en rechts in het gezicht. Een geval van noodweer. Het was zeker heftig, rondom deze familiebijeenkomst. Mijn cliënt vroeg aanwezigen weg te gaan. Hij werd daarop echter bij eigen huis geconfronteerd, er werd zelfs een deur ingetrapt, en hij ging in de verdediging. Hij sloeg van zich af.”