Juniore Fleur Moors rijdt af en toe al mee met de profs: "Ik ervaar geen druk"

Fleur Moors is nog maar juniore, maar ze rijdt af en toe al mee met de profs. Hier en daar laat ze zich dan ook opmerken.

Tussen de profs zie je af en toe een jonge Belgische van Bingoal-Pauwels Sauzen door het beeld glijden. Fleur Moors is nog maar 17 jaar en juniore, maar ze reed afgelopen weekend in Merksplaats naar een 13e plaats. Ze dook zelfs in de top 5 het veld in. Daar haar nog jonge leeftijd was het moeilijk om die plaats vast te houden.

"Eigenlijk vind ik het heel leuk om tussen de profs te rijden", vertelde Moors aan Wielerflits. "Zelf ervaar ik geen druk. Mijn positie maakt me niet veel uit en ik ben heel blij met die 13e plaats in Merksplas."

Moors toonde al vleugen van haar talent. Nochtans ontdekte ze pas laat de fiets. Tot 2020 speelde ze nog handbal bij Bocholt. "De trainingen waren door corona gestopt. Ik ben dan beginnen te fietsen. Eerst op een mountainbike. Dan volgde de koersfiets en uiteindelijk ook de crossfiets." In de 2e helft van 2020 sloot Moors zich aan bij wielerclub Dakota CT. Daar werd ze door Bingoal-Pauwels Sauzen ontdekt.

Sommigen zien in Moors een groot talent, maar zelf is daar niet mee bezig. Wel heeft ze wat dromen in de koers. "Het liefst zou ik een allroundster worden. Een klassement in een grote ronde zou heel vet zijn en ik zou graag tot de top op de weg en in het veld behoren."