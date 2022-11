Mathieu van der Poel rijdt zondag nog eens een cross in zijn teamshirt (en dat is al heel lang geleden)

Mathieu van der Poel rijdt zondag in Hulst. Dat zal in het normaal truitje van Alpecin-Deceuninck zijn.

Het zal zondag in Hulst wennen worden. Mathieu van der Poel zal in het veld eens niet in een kampioenentrui te zien zijn. Dat is al geleden van 2015. Toen pakte hij zijn 1e titel bij de profs.

In 2015 pakte van der Poel zijn 1e Nederlandse titel bij de profs. Hij won toen voor zijn broer David in Veldhoven. Daarna verlengde hij telkens zijn titel. In 2016 won hij na een duel met Lars van der Haar in Hellendoorn. In 2017 won hij voor Corné van Kessel in Sint-Michielsgestel. Een jaar later was van der Poel een klasse apart in Surhuisterveen. In 2019 en 2020 won hij respectievelijk in Huijbergen en Rucphen. Hij won telkens voor van der Haar.

2020 was de laatste keer dat van der Poel de Nederlandse titel had gepakt. Tussendoor had hij zich ook al 3 keer tot Europees kampioen gekroond. Dat was 3 keer op rij. In Tabor was hij in 2017 sterker dan van der Haar. Een jaar later won hij in Rosmalen voor eigen publiek voor Wout Van Aert. In 2019 hield van der Poel Eli Iserbyt van de Europese titel.

© photonews

Zijn nationale trui zagen we de laatste seizoenen zelden. Of van der Poel was ook Europees kampioen. Of hij was ook wereldkampioen. In 2019 had hij zelfs de 3 truien. Dat jaar kroonde hij zich in Bogense voor de 2e keer wereldkampioen bij de profs. De 1e keer was in Tabor in 2015. Na 2019 kroonde hij zich nog 2 keer tot wereldkampioen. Dat was in 2020 in Dübendorf en in 2021 in Oostende.

Sinds zijn wereldtitel in 2021 won van der Poel geen enkele cross meer. Vorig seizoen zagen we hem nog in zijn regenboogtrui in actie, maar nadien verdedigde hij zijn wereldtitel niet meer. Daardoor had hij ook die kampioenentrui niet meer in zijn bezit. Het zal bijna een jaar later wennen worden als we hem in het truitje van Alpecin-Deceuninck zien.