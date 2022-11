Na James Piccoli neemt Israel-Premier Tech ook afscheid van een andere Canadees

Israel-Premier Tech zakte net zoals Lotto-Soudal uit de World Tour. De ploeg heeft een kleine Canadese kern door de dubbele nationaliteit van eigenaar Sylvain Adams.

Guillaume Boivin, Alexander Cataford, Michael Woods, James Piccoli en Hugo Houle zijn de vijf Canadezen bij de ploeg. Volgend seizoen komt daar Derek Gee nog bij. Maar ze nemen ook afscheid van twee Canadezen.

Van James Piccoli werd eerder al afscheid genomen, maar ook Alexander Cataford rijdt volgend seizoen niet meer voor Israel-Premier Tech. Cataford reed er vier jaar, en een echte uitschieter op het vlak van uitslagen heeft er nooit ingezeten.

Today, we want to thank Alexander Cataford for his four years with the team. It has been a true pleasure, Alex! Best of luck with your next chapter in life. pic.twitter.com/yYNMch8DHr