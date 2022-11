Wereldbeker Hulst dankt Van der Poel en Van Aert: "Zij hebben hier de cross gemaakt tot wat die nu is"

Zondag is de Vestingscross in Hulst het decor voor de zevende manche van de Wereldbeker.

Hulst krijgt zondag de eer voor de rentree van Mathieu van der Poel in het veldrijden. In een paar jaar is de cross uitgegroeid tot een Wereldbeker en in 2026 wordt het WK er zelfs georganiseerd.

Mathieu van der Poel won er al vier keer, Eli Iserbyt begin 2020 en Tom Pidcock won de laatste editie begin dit jaar. De organisatie in Hulst is Van der Poel en Van Aert dankbaar voor hun deelnames in het verleden.

“De komst van Mathieu is heel belangrijk voor ons. Mathieu en Wout van Aert hebben hier de cross gemaakt tot wat die nu is. We leven hier op de grens en daarin komen twee werelden samen, dat matcht nu eenmaal goed”, zegt Jean-Paul Hageman bij In de Leiderstrui.

Wout van Aert is er dit jaar niet bij in Hulst, het komt pas op 4 december in Antwerpen terug. “Het is geen domper voor ons. Ik had hem er heel graag bij gehad, hij is hier graag gezien en het is een fantastische coureur. Hij is medeverantwoordelijkheid voor de flow die er in het veldrijden is gekomen.”