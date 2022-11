'Keizer Keisse' geniet nog na: "Het mooiste afscheid waar ik van kon dromen"

Tijdens 'Merci Iljooo' zwaaide de wielerwereld Iljo Keisse uit en heel wat grote namen zakten voor dit evenement af naar 't Kuipke. Keisse sprak die avond al zijn respect uit voor iedereen die naar Gent gekomen was, zowel (oud-)renners als publiek.

Op sociale media heeft Keisse nog eens laten weten wat het voor hem betekent heeft. "Het was het mooiste afscheid waar ik van kon dromen. Bedankt aan alle betrokkenen, bedankt aan alle aanwezigen. Gekroonde glorie!"

