🎥 Pidcock rijdt nog met de fiets van Hulst naar Merchtem... nadat hij zijn wiel breekt: "Weet niet exact wat er gebeurde"

Het werd voor Tom Pidcock een memorabele cross in Hulst. Het achterwiel van zijn fiets brak. Einde cross, maar nog niet het einde van de fietsdag.

Bij een afdaling leek het al mis te lopen met dat wiel en nadien botste Pidcock ook nog eens op een paaltje. "Ik weet ook niet exact wat er gebeurde", aldus de wereldkampioen veldrijden in een reactie bij Belga. "Ik denk dat ik iets raakte, wellicht dat paaltje of misschien nog iets anders. Helemaal zeker ben ik het niet. Mijn wiel was daarna kapot."

Ondertussen was de laatste ronde al bezig. Met de fiets op de arm begon een gedesillusioneerde Pidcock het eerst nog op een lopen te zetten. Al snel zag de Brit het nutteloze van die actie in. "Ik liep nog wel even, maar het was nog ver, het had weinig nut."

Een opgave dus in Hulst, maar na de cross ging Tom Pidcock wel nog een eindje fietsen tot aan zijn woning in Merchtem. "Het was gepland om met m’n broer naar huis te rijden. Vandaag is de cross vroeg gedaan, dus hadden we die kans. Ik denk dat het zo’n 60 km is naar huis." Het zal nog iets meer geweest zijn. Van Hulst naar Merchtem over de kortste wegen is een kleine 70 kilometer.