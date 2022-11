Adrie van der Poel duidelijk over start maar wel blij voor zoon Mathieu: "Te gretig vertrokken"

Adrie van der Poel kon nog eens met Mathieu naar de cross trekken. Blij was vader Van der Poel uiteraard wel na de overwinning van zijn zoon in Hulst.

Tijdens de uitzending op Sporza werd Adrie van der Poel in de loop van de cross enkele keren gepeild naar zijn indruk over hoe Mathieu aan het rondrijden was. Bij een eerste interventie ging het over de foutjes die gemaakt werden, nadat Mathieu zo voortvarend en indrukwekkend begonnen was.

EERST VERTROUWEN OPDOEN

"Ik zie dat hij erg gretig vertrokken is. Te gretig voor een eerste ronde. Dan maak je fouten. Je moet eerst vertrouwen opdoen en je dan pas gretig tonen. Ik zou eerst enkele ronden meedraaien en vertrouwen opdoen", is de theorie van vader Adrie. "Als je je dan goed voelt, dan probeer je weg te rijden."

Later in de wedstrijd zag het er alweer een pak beter uit en was Mathieu solo op weg naar de overwinning. "Wat dit doet als vader? Het gaat vooral om hem. Je bent natuurlijk blij, je weet ook wat hij er voor doet. Ik ben vooral blij voor hem."