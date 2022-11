Technisch snufje besliste al Sanremo, wat met Parijs-Roubaix? "Denk dat we één van de beste materialen hebben"

Technologie is in moderne wielrennen zo belangrijk. Zelfs in pakweg Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix kan met een technisch snufje het verschil gemaakt worden. Tenminste, daar hopen ze bij Bahrein op.

Matej Mohorič loofde na het winnen van Milaan-Sanremo het feit dat hij een 'dropper seatpost' had laten installeren. Volgens de Sloveen is het zo mogelijk om nog sneller te dalen. "In Milaan-Sanremo wilden we profiteren van technische innovatie", aldus Mohorič bij het Sloveense SIOL.

VIJFDE IN ROUBAIX

Er werd hem ook gevraagd van welke wedstrijd hij zijn grote doel maakt in 2023. "Ik kijk er erg naar uit om terug te keren naar Parijs-Roubaix. Ik was er dit jaar al dicht bij", verwijst Mohorič naar zijn vijfde plaats in de Helleklassieker. "Uiteindelijk kwam ik niet tot een spraakmakend resultaat. Volgend jaar zal ik nog meer vastberaden zijn."

Of daar ook een technisch snufje van pas kan komen, zal nog moeten blijken. In elk geval is Mohorič wel zeer te spreken over het materiaal dat hij ter beschikking heeft bij zijn ploeg. "Ik denk dat we bij Bahrein-Victorious één van de beste materialen hebben, zoniet het beste materiaal."