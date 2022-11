Nederlandse selectie Wereldbeker Antwerpen: Van der Poel neemt plaats van Nieuwenhuis in, ook Vos ontbreekt

Na de Wereldbeker in Hulst staat volgende zondag de Wereldbeker in Antwerpen op het programma.

Mathieu van der Poel maakte zondag in Hulst zijn wederoptreden in het veld en won ook meteen. Omdat die in Nederland was mocht bondscoach De Knegt meer renners selecteren. In Antwerpen is dat niet meer zo.

Van der Poel en Nieuwenhuis staan op dit moment allebei buiten de top 50 van de UCI-ranking en er mag maar één renner daarvan geselecteerd worden. De bondscoach kiest logischerwijze voor Van der Poel. Pim Ronhaar start ook niet uit eigen keuze.

Bij de vrouwen slaat Kastelijn, zesde in Kortrijk en 37ste in Hulst, Antwerpen over door een trainingsstage. Ook wereldkampioene Marianne Vos is er niet bij.

Selectie Elite Mannen:

1. Lars van der Haar

2. Corne van Kessel

3. Mees Hendrikx

4. Ryan Kamp

5. Stan Godrie

6. Luke Verburg

7. Mathieu van der Poel

8. David Haverdings

9. Tibor del Grosso

Selectie Elite Vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Fem van Empel

3. Denise Betsema

4. Puck Pieterse

5. Ceylin del Carmen Alvarado

6. Inge van der Heijden

7. Shirin van Anrooij

8. Manon Bakker

9. Aniek van Alphen

10. Maud Kaptheijns

11. Iris Offerein

12. Leonie Bentveld

13. Lauren Molengraaf