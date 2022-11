📷 Jesse Vandenbulcke neemt ondanks nog lopende contract afscheid van Le Col-Wahoo

Jesse Vandenbulcke heeft via Instagram afscheid genomen van haar team. Haar ploeg Le Col-Wahoo trok er de stekker uit.

"Het is moeilijk om van al die fantastische mensen rond mij in dit team afscheid te nemen", schreef Jesse Vandenbulcke op Instragram. "Het was een team waar ik me thuis voelde en waar iedereen alles voor elkaar deed."

"Maar dit is ook wielrennen", ging Vandenbulcke verder. "Het zijn niet alleen positieve dingen, vreugde en overwinningen, maar ook de mensen die achter de schermen werken. Spijtig genoeg verliep het verhaal niet zoals verhoopt en gepland en dat maakt ook deel uit van het leven."

"Bedankt aan alle rensters, stafleden en sponsors voor het fantastische jaar bij Le Col-Wahoo", sloot Vandenbulcke af.

Een paar weken geleden maakte Le Col-Wahoo bekend dat ze door financiële problemen de stekker eruit trekken. Daardoor moest iedereen plots op zoek naar een nieuwe ploeg. Vandenbulcke hoopt zo snel mogelijk haar nieuwe team bekend te maken.