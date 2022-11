Europees beloftenkampioen veldrijden Emiel Verstrynge kan rekenen op supporters met bijzondere initiatieven

Het zijn fijne tijden voor Emiel Verstrynge en zijn supporters. Europees kampioen worden bij de beloften lukte begin deze maand en inmiddels won hij ook in Kortrijk.

Dat zien zijn supporters uiteraard graag gebeuren. De Europese beloftenkampioen beschikt dan ook over een schare fans die origineel uit de hoek kunnen komen en daar best wel ver in gaan. Dat vertelde Verstrynge terloops zelf al wel een keertje en dat blijkt ook uit hun initiatieven.

'SAINT-EMIEL' EN 'DE EMIEL'

Zo prijkt de afbeelding van de veldrijder al op flesjes bier en wijn en dat heeft hij allemaal aan zijn supporters te danken. De fanclub van Verstrynge pakte uit met de 'Saint-Emiel', een Rosé wijn. Inmiddels heeft ook een nieuw blond biertje de naam 'Emiel' meegekregen.

Blijkbaar draait de wijnverkoop ook op volle toeren, zo liet Verstrynge toch al eens uitschijnen. Voor aanvang van het veldritseizoen organiseerde zijn fanclub in de lente ook al een succesvol eetfestijn. Aan initatieven en activiteiten geen gebrek. Nu ook de resultaten stuk voor stuk voltreffers zijn, is het helemaal genieten voor de crosser en zijn entourage. Zondag werd Verstrynge in Hulst bij de elite overigens verdienstelijk twaalfde.