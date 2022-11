Ex-sprinter Alpecin hoopt nog op mooi afscheid aan de koers maar zit zonder contract: "Een wonder nodig"

Een ex-sprinter van Alpecin moet mogelijk afscheid nemen van de koers omdat hij nog geen contract heeft voor 2023.

Sacha Modolo reed in 2020 en 2021 voor Alpecin-Fenix, zoals de ploeg toen noemde. Dit jaar volgde een terugkeer naar Bardiani-CSF-Faizanè, de opvolger van Colnago, de ploeg waarbij Modolo zijn profcarrière begon. Zijn contract wordt nu echter niet verlengd en Modolo is al 35. De Italiaan kon ook elders nog niet tekenen, bijgevolg dreigt het einde van zijn carrière.

"Ik heb nog een beetje hoop, maar we zijn eind november. De kernen van de verschillende teams liggen vast. Op dit moment is er een wonder nodig om nog ergens terecht te kunnen", zegt Modolo aan Tuttobiciweb. "Ik had er graag nog een jaar bijgedaan en op jacht gegaan naar mijn 50ste overwinning als prof."

GEEN PLOEGLEIDERSCHAP

De kans dat dat er dus nog van komt is dus niet bijster groot. "Ik ben me ervan bewust dat nog veel renners zonder contract zitten, jongere renners ook. Ik ben niet dom, ik weet hoe het wielrennen werkt." Modolo is niet van plan om op continentaal niveau te gaan koersen en sluit ook uit dat hij na zijn actieve carrière ploegleider zou worden.