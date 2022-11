Nederlander van Jumbo-Visma reageert op zijn 12 dagen in coma: "Van ochtend voor de val weet ik niets meer"

Een bewogen eerste profseizoen werd het voor één van de Nederlanders bij Jumbo-Visma. In coma liggen was er zelfs ook bij, nadat Milan Vader zwaar ten val kwam in de Ronde van het Baskenland.

In de podcast In Het Wiel van het AD heeft de 26-jarige renner over wat hij zich nog juist herinnerd. "Er is steeds iets aan toegevoegd. Het eerste wat ik vroeg aan mijn vader ging over de tijdrit. Dat was mijn laatste herinnering toen ik net wakker werd. Mijn vader zei: "De tijdrit was de eerste dag". Met een beetje hulp van mijn ouders ben ik wel tot het besef gekomen dat er nog een paar dagen tussen zaten."

"Eigenlijk is het nooit verder gekomen dan de dag voordat ik viel", moet Vader toegeven. "Daar weet ik iets van, maar van de ochtend voor de val ofzo weet ik helemaal niets meer." Hoe is het om daarmee te leven? "Gek. Voor mij stond het even stil." Het meest kritieke was dat Vader een beknelde halsslagader opliep. Daardoor ook dat hij in coma werd gehouden.

KUNSTMATIGE COMA

"Vrij snel nadat ik wakker ben geworden heb ik heel veel mensen van de ploeg gebeld. Zij vonden het fijn om te horen dat het goed ging. Ik ben twaalf dagen 'weggeweest'. Dat hebben ze kunstmatig gedaan, vanwege de vele verwondingen. Tijdens mijn coma heb ik ook nog een infectie gekregen op mijn luchtwegen. Daarom hebben ze mij in coma gehouden, tot het fatsoenlijk hersteld was", legt Vader uit.