Nieuwe regels voor het tijdrijden: de volgwagen moet oppassen

Bij een tijdrit zullen er enkele nieuwe regels zijn. Dat heeft de UCI tijdens een congres in Monaco beslist.

Er was al enige tijd sprake dat een volgwagen tijdens een tijdrit minstens 15 meter achter de renner zal moeten blijven. Op een congres in Monaco nam de UCI dat ook officieel als een regel aan. Zo wil de UCI de vervalsing, door met de auto te dicht te rijden, tegengaan. Hoe de UCI de afstand wil meten is nog niet bekend.

Daarnaast zullen er ook nieuwe afmetingen voor de tijdritfiets zijn. Die zullen van de grote van de renner afhangen.

Ook wil de UCI tegen 2024 een oplossing voor de rugnummers tijdens wegwedstrijden. Ze zijn op zoek naar een techniek waarbij er geen spelden nodig zijn. Voor een tijdrit mochten de renners al gebruik maken van zakjes om alles zo aerodynamisch mogelijk te maken.