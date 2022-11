Ook Belgische selecties voor Wereldbeker Antwerpen bekend: Wout van Aert uiteraard meest opvallende naam

Wout van Aert kondigde aan in Antwerpen zijn eerste cross te rijden. Bij de Belgische selectie is zijn naam dan ook terug te vinden.

Nadat de Nederlandse selecties bij de mannen en vrouwen voor de Wereldbekermanche in Antwerpen al bekend geraakten, heeft nu ook Belgian Cycling zijn selecties vrijgegeven. Bij de mannen schiet natuurlijk de naam van Belgisch kampioen veldrijden Wout van Aert meteen in het oog. Het is uitkijken naar hoe goed hij het meteen kan doen.

Daarnaast zal de strijd voor het klassement opnieuw losbarsten. Het is dan ook een belangrijke afspraak voor onder meer Laurens Sweeck en Eli Iserbyt. De Belgische dames om in het oog te houden zijn vooral Sanne Cant en Marion Norbert Riberolle. Laatstgenoemde werd in de vorige Wereldbekercross in Hulst nog knap zesde.

Selectie mannen

Jens ADAMS

Vincent BAESTAENS

Eli ISERBYT

Witse MEEUSSEN

Jente MICHELS

Thibau NYS

Daan SOETE

Laurens SWEECK

Wout VAN AERT

Toon VANDEBOSCH

Niels VANDEPUTTE

Michael VANTHOURENHOUT

Emiel VERSTRYNGE

Joran WYSEURE

Selectie vrouwen