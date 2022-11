Opnieuw handproblemen voor Lucinda Brand, mogelijk extra rust voor haar

Het zit dit seizoen vooralsnog niet mee voor Lucinda Brand. Het herstel aan haar hand verloopt niet zoals verhoopt.

Sven Nys, teambaas bij Baloise Trek Lions, was op bezoek bij de podcast Cross van Play Sports. Daarin vertelde hij over de situatie van Lucinda Brand. Sinds haar val in de aanloop naar de wereldbeker in Tabor sukkelt ze met haar hand.

"Tot Overijse zag je haar duidelijk herstellen", vertelde Nys. "Maar ze zit met een plaatje in haar hand en dat hindert haar duidelijk. Er is ook een ontsteking in haar hand begonnen en daarvoor neemt ze antibiotica. Het is duidelijk dat antibiotica niet goed is voor de prestaties. Dat zag je meteen in Kortrijk en Hulst."

"We moeten voor die wonden in haar hand zorg blijven dragen", ging Nys verder. "Eerst moet alles weer in zijn plooi vallen en het mag nu niet fout gaan. Dit is een kantelpunt."

Binnenkort gaat Brand even een rustigere periode zonder wedstrijden in. Val di Sole zal ze niet rijden. "In die periode zal ze wellicht wat beter aan haar herstel kunnen werken. Mogelijk rijdt ze ook Dublin niet. Dan hebben we een langere periode om naar de kerstperiode toe te werken. Dat is iets waar we de komende dagen een beslissing over zullen moeten nemen."