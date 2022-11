Parcours Tour des Alpes Maritimes et du Var bekend: de Col d'Èze is scherprechter

De organisatie van de Tour des Alpes Maritimes et du Var heeft het parcours voor 2023 bekendgemaakt. De Col d'Èze is de scherprechter.

De Tour des Alpes Maritimes et du Var gaat vanaf 17 februari tot en met 19 februari door. De grote lijnen van het parcours werden al bekendgemaakt.

De 1e etappe vertrekt in Saint-Raphaël en komt in Ramatuelle aan (197,5 km). Een dag later volgt een etappe van Mandelieu tot in Antibes Azur Arena (180 km) met 2 maal de Col de Testanier. De laatste etappe gaat van Villefranche-sur-Mer naar Vence (139 km). De Col dÈze zal scherprechter zijn.

In 2022 won Nairo Quintana. Hij reed in de laatste etappe nog Tim Wellens uit de leiderstrui.