Twee van de 'Grote Drie' erbij hebben heeft het veldrijden al een extra pigment gegeven

Het veldrijden is in blijde verwachting van die derde klepper, maar twee van 'De Grote Drie' hebben inmiddels al terug meegereden. En dat was toch wel te merken.

Het veldrijden leeft weer volop. De cross lokt opnieuw volk en ook op sportief vlak gaat het niveau enkel naar omhoog. Dat laatste heeft er ook mee te maken dat eerst Tom Pidcock en nu ook Mathieu van der Poel zich weer hebben begeven onder de deelnemers. En hoewel het nog reikhalzend uitkijken is naar de komst van Wout van Aert, brengt de aanwezigheid van die twee al heel wat teweeg.

De cross is opnieuw spektakel ten top, met enkele nummertjes die we de voorbije weken zagen die voordien toch eerder zeldzaam waren. Tom Pidcock maakte grote indruk met zijn inhaalrace in Overijse. Door een technisch mankement aan de start moest de wereldkampioen als allerlaatste het veld induiken, met zelfs al enige achterstand. Op fenomenale wijze baande Pidcock zich vervolgens in no time een weg naar voren.

SOORTGELIJK NUMMER

Je moest het gezien hebben om te geloven. Pidcock heeft er wel enigszins een patent op. Van der Poel zagen we in Hulst iets soortgelijks uithalen. De Nederlander moest van op de vierde rij vertrekken, maar knalde via een reeks schitterende manoeuvres nog binnen de eerste ronde naar de kop van de koers. Al van bij hun eerste crossen tonen Pidcock en Van der Poel zo hun meerwaarde.

Dat is een vaststelling, zonder afbreuk te doen aan de prestaties van de andere crossers die al sinds het begin van het seizoen het beste van zichzelf geven. En dat heeft ook al prachtwedstrijden opgeleverd. Bijvoorbeeld het EK in Namen was zeker en vast de moeite. De kunstjes van Pidcock en Van der Poel doen de liefhebber nog meer op het puntje van de stoel zitten en dat zal er met de komst van Van Aert niet minder op worden.