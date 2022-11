Ook voor Vlaams Sportjuweel goede kans voor het wielrennen: Evenepoel, Kopecky en Plasschaert genomineerd

De genomineerden voor het Vlaams Sportjuweel zijn bekend. Met Remco Evenepoel en Lotte Kopecky zijn daar weer twee wielrenners bij.

Dat het Belgische wielrennen het voorbije jaar floreerde, komt ook terug in de sportgala's. Reken maar dat er minstens één wielrenner bij zit wanneer genomineerden kans maken op een prijs. Niet moeilijk aangezien de verwezenlijkingen van Remco Evenepoel voor zich spreken, met een eindzege in een grote ronde en het winnen van het WK.

Ook voor het Vlaamse Sportjuweel is Remco Evenepoel genomineerd, net als Lotte Kopecky, de trots van het Belgische vrouwenwielrennen. De derde genomineerde komt niet uit de koers, maar uit het zeilen. Dat is immers Emma Plasschaert, dit jaar opnieuw goed voor een WK-medaille in de Laser Radial-klasse. Het Vlaamse Sportjuweel kan door een atleet maar één keer in zijn of haar carrière gewonnen worden.

NIEUWE NAAM

De laureaat mag zijn of haar prijs in ontvangst nemen op 15 december tijdens de Vlaamse Sportjuwelen, de nieuwe naam voor de Vlaamse Sportprijzen. Onlangs werden ook de genomineerden voor de Vlaamse Reus bekendgemaakt. Dat waren allemaal wielrenners, in de personen van Remco Evenepoel, Lotte Kopecky en Wout van Aert.