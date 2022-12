Chris Froome komt met voorstel over oortjes in de koers: "Zou onze sport enorm ten goede komen"

De Brit vindt dat oortjes de koers onveilig maken.

De oortjes zorgen vooral in de aanloop of na een WK op de weg voor discussie. Het WK is zowat de enige wedstrijd die zonder oortjes moet worden gereden, terwijl dat in bijna alle andere koersen wel het geval is.

Chris Froome, 37 intussen, pleit voor het afschaffen van de oortjes in de koers. "Ik denk dat het veiliger is om zonder oortjes te rijden. Nu hebben de ploegleiders enorm veel informatie. Al die informatie wordt met ons als renners gedeeld. Je weet dus precies wanneer er een bocht of brug aankomt, maar daardoor ga je alleen maar sneller rijden", zegt hij bij RoadCycling.

"De laatste honderd kilometer van een wedstrijd is het continu onrustig. Meestal is dat allemaal voor niets." Als de oortjes dan toch behouden blijven, wil Froome dat die informatie ook met anderen gedeeld wordt. "Maar als we de oortjes echt willen behouden, moeten de kijkers net als in de Formule 1 alles mee kunnen luisteren. Dat zou onze sport enorm ten goede komen."