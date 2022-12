Elia Viviani ziet steeds minder kansen voor sprinters: "Teams zijn niet langer ingericht om sprinters te helpen"

De Italiaan keerde dit jaar terug naar INEOS Grenadiers.

Elia Viviani (33) ging na twee jaar bij Quick-Step en twee jaar bij Cofidis terug naar INEOS Grenadiers. Viviani won dit jaar een rit in de Ronde van de Provence in februari en moest dan wachten tot oktober om opnieuw te winnen in de CRO Race.

De Italiaan zag zijn specialiteit, het sprinten, ook sterk veranderen in de jaren. Vroeger trokken ploegen met een hele ploeg en één sprinter naar bijvoorbeelde de Tour, nu is dat al veel minder het geval.

"De kopman voor het klassement krijgt drie knechten voor de bergen en twee voor op het vlakke. Wat overblijft, is één sprinter en een helper. Daarom mikken sprinters nu vaker op eendaagskoersen. Sinds de UCI-punten belangrijk zijn, wordt het echter steeds moeilijker om daar te winnen", zegt hij bij La Gazetta dello Sport.

"De sprintersritten bevatten 2000 hoogtemeters, dus je kunt niet meer gewoon wachten op het juiste moment. Sprinters zien nu bovendien steeds meer af omdat de koersen niet meer hetzelfde patroon volgen als vroeger. Er is maar een kilometer klimmen nodig om een ​​wedstrijd te laten ontploffen. En teams zijn niet langer ingericht om sprinters te helpen, je krijgt hooguit twee of drie ploeggenoten mee."