Giro-organisatie neemt meteen beslissing na het overlijden van Davide Rebellin: "Geen feest vieren op dag van rouw"

Na het plotse overlijden van Davide Rebellin moest de Giro-organisatie een beslissing nemen: doorgaan met de geplande officiële voorstelling of niet?

Die moest woensdagavond doorgaan in Milaan, maar werd gezien de omstandigheden afgeblazen. Wel werd onder de aanwezigen een minuut stilte gehouden. "Een noodzakelijke beslissing", verklaarde Mauro Vegni, sterke man bij organisator RCS, aan La Gazzetto dello Sport.

GEDACHTEN BIJ REBELLIN EN FAMILIE

"We kunnen geen feest vieren op een dag van rouw", is het nieuws over het overlijden van Rebellin een klap voor alle Italianen. "Er kwamen al gasten aan, maar het was onmogelijk om het evenement te laten doorgaan. Mijn gedachten zijn bij hem, een man die ons veel vreugdevolle momenten heeft bezorgd, en zijn familie."

Vegni verwijst ook nog eens naar het feit dat Davide Rebellin zo'n lange wielercarrière heeft kunnen uitbouwen. Wanneer de Giro van 2023 volgend jaar van start gaat, zal er ongetwijfeld ook iets gedaan worden om hem te herdenken.