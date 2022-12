Het ongeval van Rebellin rijt oude wonden bij broer Michele Scarponi open: "Dit is niet het lot, maar moord"

De dood van Davide Rebellin heeft voor een schok veroorzaakt. Ook bij Marco Scarponi. Die verloor 5 jaar geleden zijn broer Michele die ook na een verkeersgeluk verongelukte. Hij schreef een brief aan La Gazzetta dello Sport.

"De dood van Davide Rebellin is verschrikkelijk", schreef Marco Scarponi aan La Gazzetta dello Sport. "Het heropent een pijnlijke wond in mijn familie. We herbeleven dezelfde momenten, dezelfde situaties die we met Michele hebben meegemaakt."

"En je beseft dat er in die 5 lange jaren weinig is gedaan", ging Scarponi verder. "Ik denk aan mijn kinderen en de kinderen van mijn broer en ik denk dat we ze geen veilige weg kunnen geven. Op Italiaanse wegen ben je een doelwit, een lastpost. Dit is gewoon moord. We hebben geen instellingen die in staat zijn de mens centraal te stellen, die nadenken over mobiliteit voor iedereen. Ook wij, met de Scarponi-stichting, voeren projecten uit, maar de boodschap komt moeilijk over.

"Ik blijf nadenken over wat er gedaan kan worden. Er worden fietspaden aangelegd, maar afgezien van het feit dat ze niet erg goed zijn aangelegd, liggen ze vaak niet in steden of dorpen en dan zijn ze niet overal te vinden. In het buitenland zijn er voorbeelden van "città 30" die ook in Italië zouden kunnen worden overgenomen. Een snelheidslimiet als een educatief proces voor een meer democratische weg", sloot Scarponi zijn brief af.

Marco Scarponi richtte na de dood van zijn broer de Fondazione Michele Scarponi op, een stichting die zich inzet voor verkeersveiligheid in Italië. Michele Scarponi kwam 5 jaar geleden om het leven na een ongeval met een bestelbus.