Meer details over ongeval Davide Rebellin bekend

La Gazzetta dello Sport heeft meer details van het ongeval met Davide Rebellin bekendgemaakt. Er zijn onder meer camerabeelden van het ongeval.

Volgens La Gazzetta dello Sport gaat het waarschijnlijk om een dodehoekongeval. De vrachtwagenchauffeur wou rechts afslaan, terwijl Davide Rebellin gewoon de weg verder wou vervolgen. Een fatale botsing was het gevolg en Rebellin werd enkele meters meegesleurd.

De fiets van Rebellin lag verfrommeld op het asfalt en de impact van het ongeval werd hem fataal. Er waren interne bloedingen en daardoor was hij op slag dood. De hulpdiensten waren snel ter plekke, maar ze konden niets meer doen.

Over de bestuurder van de vrachtwagen is er ook al meer bekend. Wellicht is het een Duitser. 11 camera's legden de bewegingen van de chauffeur vast. Die beelden zeggen dat die is uitgestapt om te kijken. Na enkele seconden stapte hij weer zijn cabine binnen en reed hij verder. De camera's legden ook het kenteken en het merk van het voertuig vast.

Het gaat dus wel degelijk om een vluchtmisdrijf. De chauffeur wordt nog altijd gezocht.