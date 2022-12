Ook in Wereldbeker veldrijden in Antwerpen sprake van aangepaste starttijden

De volgende Wereldbeker is niet veraf meer met de cross in Antwerpen komende zondag. De starttijden zijn daar ook weer aangepast.

Vergelijkbaar dus met de Wereldbekermanche in het Nederlandse Hulst. De dames en heren elite reden daar bijzonder vroeg hun wedstrijd. Dat had ermee te maken dat de Rode Duivels op het WK voetbal diezelfde dag om 14u speelden tegen Marokko.

Vermoedelijk ligt dat kampioenschap ook aan de basis van het aanpassen van de starttijden in Antwerpen. Al hoeft er niet zo vroeg vertrokken worden als in Hulst. De vrouwen zullen zondag om 12u30 aan hun Scheldecross beginnen op Linkeroever. Om 14u is het dan aan de heren elite.

U19 OPENEN VELDRITDAG IN ANTWERPEN

Mathieu van der Poel en Denise Betsema zijn de vorige winnaar en winnares van de Scheldecross. Zondag zal Van der Poel het net als Pidcock moeten opnemen tegen de wederoptredende Wout van Aert. Naast de elite komt nog een andere leeftijdscategorie in actie. Om 9u30 is er al de cross voor de U19 heren en om 11u rijden de U19 dames. Deze crossen worden weliswaar niet beschouwd als onderdeel van de Wereldbeker.