Remco Evenepoel en niet Wout van Aert wint de Vélo d'Or, Lotte Kopecky tweede bij de vrouwen

Het goud is opnieuw voor Remco Evenepoel, net als op het WK. Evenepoel won de Vélo d'Or, Van Aert moet tevreden zijn met plek 2 in deze verkiezing.

De verwachting is dat Remco Evenepoel bij de verkiezingen van individuele prijzen dit najaar letterlijk keer op keer in de prijzen zal vallen. De Vélo d'Or is alvast voor hem. Dat is de verkiezing van het Franse Vélo Magazine voor beste internationale wielrenner van het jaar.

Dit jaar ging het voor deze trofee tussen twee Belgen: Remco Evenepoel en Wout van Aert. Evenepoel haalde het uiteindelijk met 139 punten. Van Aert strandde op een tweede plaats met 88 punten. Tadej Pogačar vervolledigde de top drie. Evenepoel volgt op de erelijst de Sloveen ook op.

VIERDE BELG OOIT

Remco Evenepoel is nog maar de vierde Belgische renner in de geschiedenis die de Vélo d'Or wint, nadat eerder ook Johan Museeuw, Tom Boonen en Philippe Gilbert dit klaarspeelden. Bij de Vélo d'Or Femmes eindigde Lotte Kopecky op een erg mooie tweede plaats. Bij het puntenaantal van winnares Annemiek van Vleuten geraakte ze wel niet in de buurt.