'Chauffeur die Rebellin doodreed, in Duitsland gevonden, maar kan nog niet opgepakt worden'

De chauffeur die Davide Rebellin doodreed, is in Duitsland gevonden. Dat melden verschillende Italiaanse media. Maar hij kan nog niet opgepakt worden door een hiaat in de Duitse wetgeving.

Woensdag was Davide Rebellin aan een fietstocht bezig. Bij een rotonde wou hij de regionale weg 11 blijven volgen, maar een vrachtwagenchauffeur wou afslaan en reed hem omver. Rebellin was op slag dood. De chauffeur stapte nog uit, maar volgens La Gazzetta dello Sport reed hij weer verder.

Sindsdien was de politie op zoek naar de chauffeur. Ze vermoeden dat het een Duitser was en volgens verschillende Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport, werd hij ondertussen in Duitsland gevonden.

Er is wel een probleem. De chauffeur kan niet worden opgepakt, omdat er een hiaat in de Duitse wetgeving is. De misdaad 'doodslag met een voertuig' is daarin niet opgenomen.